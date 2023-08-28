بسبب انزلاقه فى منزله.. نقل نجم شهير إلى المستشفى

تعرض النجم العالمى التون جون إلى إصابة بالغة نتيجة انزلاقه فى منزله وهو الأمر الذى اسفر عن دخوله المستشفى أمس الأحد.

وقالت الإذاعة البريطانية "بى بى سى" : ان التون جون قضى ليلة أمس فى المستشفى بسبب تعرضه للانزلاق فى منزله وهو ما نتج عنه اصابات خفيفة ومتفرقة فى جسده وتم نقله إلى إحدى المستشفيات فى موناكو.

وأوضحت الإذاعة البريطانية : ان التون جون البالغ من العمر 76 عاما قد غاد المستشفى فور الاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة.

التون جون

وكان أصيب ألتون جون بفيروس كورونا رغم حصوله على التطعيم، وتوقع أن تسمح له حالته بتقديم عروضه المقررة نهاية هذا الأسبوع، معبرا عن رغبته الشديدة في لقاء الجمهور قريبا.

ليست هذه المرة الأولى التي يتسبب فيها فيروس كورونا في تعطيل حفلات إلتون جون، التي توقفت من قبل في 2020 بسبب الجائحة، ثم في سبتمبر الماضي اضطر إلى إعادة جدولة مواعيد حفلاته الأوروبية بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال الصيف.