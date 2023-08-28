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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهيئة الوطنية تكشف موعد الإعلان عن إجراءات الترشح بالانتخابات الرئاسية

رئيس الهيئة الوطنية
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

 قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة اتخذت العديد من الاجراءات للاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة منها: مراجعة النماذج المستخدمة في اللجان الفرعية والعامة، ومراجعة المقرات الخاصة باللجان الفرعية لتأكد من السلامة الانشائية، وجاري إعداد الكميات المطلوبة من الحبر الفسفوري، وتحديث أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالعملية الانتخابية.


وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن الهيئة  الوطنية للانتخابات ستعلن عن موعد البدء في الاجراءات الرسمية الخاصة بدعوة الناخبين، وإجراءات الترشح والفحص وخلافه، بعد التأكد من توافر اللوجستيات الخاصة بإجراء العملية الانتخابية.


 ولفت إلى أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، قام بالتشاور مع الهيئة بشأن إصدار التراخيص الخاصة بالمؤسسات الصحفية،  وتم إصدار بيان حول هذا الأمر، وجميع الجهات قامت بالإطلاع على هذا البيان

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