نشأت الديهي: المعارضة "كسيبة".. واللي واقف مع بلده بيدفع من ماله وصحته

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن طريق الحق صعب وقول كلمة الحق أمر صعب للغاية، معقبًا: "زمان المعارض كان شخص شجاع جدًا، دلوقتي المعارضين كسيبة، شغالين مناشير ، المعارض بيكسب ويتاجر من خلال معارضته".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين،: "من يقف مع بلده ويقول قول الحق، أجره عند الله ، معقبًا: "اللي واقف مع بلده بيدفع من عمره وصحته، ومن ادخاره وأمواله، ولا يحصل على شيء ، إلا أنه يفعل ما يؤمن به، وأجره عند الله".

وأشار إلى أن المعارضة والمزايدة تربح الكثير من المال، مستطردًا: "المعارض الآن يضع قدما على قدم وشكله براق جدًا، ويتم تقديمه في الخارج على أنه معارض مصري، دائمًا بيكون فيه واحد بين المعارضة عايز يعمل بطل.