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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تيسير مطر: الرئيس السيسي جبل تحمل كل الانتقادات وكبيرنا ونشيله على راسنا

تيسير مطر
تيسير مطر

كشف النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، تفاصيل دعم التحالف للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024.

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واجه التحديات وتخطاها.. تحالف الأحزاب المصرية: نطالب الرئيس السيسي بالاستمرار.. فيديو

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عضو تحالف الأحزاب لصدى البلد: ندعم السيسي لأنه الأجدر على مواجهة التحديات

وقال مطر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد إنه تم دراسة موقف الدولة منذ 2011 لـ2023، معلقا: «قبل تولي الرئيس كنا في ضياع وعدم أمن وأمان وبدون حرية، كانت أيادم سوداء، بلد مكانتش بلد».

 

وتابع مطر: «مصر عانت من أزمات كبيرة في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وهناك ظروف اقتصادية صعبة يقابلها فترة تحمل من المواطن؛ للوصول لبر الأمان، وكل ذلك بفضل الله ثم الرئيس السيسي والقيادة السياسية».

 

وصرح النائب تيسير مطر قائلا: قررنا رؤساء أحزاب التحالف دعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة 2024، لأنه صاحب رؤية وقرار، ونحن نطالبه بالاستمرار لاستكمال مسيرة التنمية.

 

وعلق: الرئيس السيسي راجل بيقول للناس على الصراحة، دا جبل على أنه يتحمل كل الانتقادات، الانتخابات مسؤولية، والسيسي كبيرنا ونشيله على رأسنا؛ لأنه بنى وشال وطالع بينا للأمام.


 

تيسير مطر السيسي

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