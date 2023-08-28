قال الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، الرئيس السيسي وضع مصر على الطريق الاستثماري الصحيح.



وأضاف الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": التعامل الإلكتروني سهل من عمل المستثمرين في الكثير من الإجراءات".



وأشار الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين،: "قرار الرئيس السيسي بإعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب 5 سنوات كان ضروريا وهاما".

وأوضح الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين،: "قرارات الرئيس السيسي ستساهم في التخفيف من الاستيراد من الخارج".

