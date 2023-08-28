تصل لـ 100 جنيه.. زيادة في غرامات مخالفات ركوب القطارات

من المرتقب أن يتم تطبيق زيادة قيمة غرامات المخالفات داخل القطارات وخاصة غرامة التدخين حسب مصادر صحفية كشفت عن هذا القرار وفق تصريحات من مصادر داخل الهيئة القومية للسكة الحديد.

وأفادت أنه مقرر خلال أيام تطبيق زيادة قيمة غرامات المخالفات داخل القطارات وخاصة غرامة التدخين، لافتة إلى أن إن هناك تعليمات جديدة لرفع قيمة الغرامات داخل القطارات، لكن لم يتم التطبيق في انتظار (اجتماع مجلس المديرين داخل الهيئة) للاتفاق على الأسعار النهائية التي سيتم تطبيقها.

وأكدت المصادر أن التعليمات الجديدة تشمل زيادة قيمة غرامة التدخين داخل القطارات والمحطات إلى 100 جنيه بدلا من 70 جنيها.

تضمنت فيما يخص قطاع السكة الحديد رفع قيمة غرامة التهرب والركوب بدون تذكرة إلى 70 جنيها بدلا من 30 جنيها للقطارات المكيفة.

وتضمنت التعليمات أيضا زيادة قيمة غرامات قطارات الدرجة الثالثة إلى 30 جنيها بدلا من 20 جنيها.

وشمل القرار المتوقع تطبيقه خلال أيام زيادة غرامة التدخين داخل قطارات ومحطات مترو الأنفاق والقطار الخفيف إلى 250 جنيها بدلا من 200 جنيه وأكدت مصادر داخل الشركة المشغلة لمترو الانفاق الخط الثالث والقطار الخفيف أنه لم تصل الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو والقطار الخفيف RATP أي قرار رسمي حتى الآن بزيادة قيمة الغرامات.