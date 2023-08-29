علاء السقطي: المبادرة الوطنية ابدأ ساهمت في حل 700 مشكلة للمستثمرين.. فيديو

أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مصر تمتلك قدرات بشرية قادرة على تحقيق النهضة الصناعة.

وأضاف المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المبادرة الوطنية ابدأ هدفها التسهيل للمستثمرين".

وأشار المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة،: "المبادرة الوطنية ابدأ هامة للصناعة المصرية"، موضحا: "المبادرة الوطنية ابدأ ساهمت في حل 700 مشكلة للمستثمرين".