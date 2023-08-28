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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأبراج الللي بنسافر لها أصبحت عندنا.. حمو بيكا: لا بحر بالعالم مثل العلمين

حمو بيكا
حمو بيكا

قال مؤدي المهرجانات حمو بيكا، إنّ مدينة العلمين الجديدة فيها كل شيء، موضحًا: "هناك مطاعم وكافيهات ودور سينما ومولات وجامعات ومدارس".

 

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وأضاف حمو بيكا في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة المذاع على قناة "المحور": "العلمين الجديدة أصبحت مدينة سكنية، ولن نزورها في الصيف فقط، واشتريت مكانا جميلا للسكن هناك، أنا أسكن في الإسكندرية ويفصلني عنها نصف ساعة فقط". 

 

وتابع: "الساحل الشمالي كله مكان جميل، ولا يوجد بحر مثله، المياه هنا فيروزية، وأقول للعالم كله يجب أن يزور العلمين الجديدة.. ممكن بـ1000 جنيه تتبسط وتنزل المياه وتروح وتيجي".

 

وتابع: "الساحل الشمالي كله مكان جميل، ولا يوجد بحر مثله، المياه هنا فيروزية، وأقول للعالم كله يجب أن يزور العلمين الجديدة.. ممكن بـ1000 جنيه تتبسط وتنزل المياه وتروح وتيجي".

 

وقال حمو بيكا، إنّه يقضي عطلته الصيفية مع زوجته في جزيرة بمارينا منذ شهرين، مشيرًا إلى أنه يحيي حفلات في مدينة العلمين الجديدة.

 

وأضاف حمو بيكا ": "العلمين الجديدة مكان جميل، بلدنا في حتة تانية، والعالم كله هيجي بعد كده للسياحة في العلمين الجديدة".

 

وتابع: "الأبراج التي كنا نسافر خارج مصر حتى نراها أصبحت موجودة لدينا، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على الإنجازات التي تمت في عهده

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