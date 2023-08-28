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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المستقلين الجدد: الرئيس السيسي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة وتحمل المسئوليات الصعبة

السيسي
السيسي

أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، دعم الحزب ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفًا:" هذا الدعم موضوعي ومنطقي في ظل تحمل الرئيس المسئولية في محاولة بناء الجمهورية الجديدة".

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وقال عناني، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن مصر على مدار الـ 10 سنوات الماضية بقيادة الرئيس السيسي نجحت في الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة المصرية من الإرهاب والتمزق، ويكفي حفاظ الرئيس على وحدة هذا الوطن، ثم كان يدًا بيد، وهو بناء الجمهورية الجديدة في التعليم والصحة وغيرهما في الكثير من المجالات، وثبات الدولة المصرية في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية.

وشدد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، على أن الرئيس يعمل على إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، وكان هناك خيارات صعبة، تحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئوليتها بكل قوة وصلابة وصولًا للنهضة الحقيقية في كل المجالات، وبالفعل اختار الرئيس السيسي الطريق الأصعب في سبيل إقامة دولة حقيقية للتقدم والنهوض بحياة المواطن المصري. 

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