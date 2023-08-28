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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جودة مرتفعة.. مواطنة سعودية عن الساحل الشمالي: شهادتنا مجروحة في مصر

صدى البلد

أجرت الإعلامية بسمة وهبة، جولة داخل مدينة العلمين الجديدة وفى الساحل الشمالي، وتحدثت عن حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده المدينة.

 

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وأشادت مواطنة سعودية تدعى خلود، بحجم التطوير الكبير في الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

 

 وقالت خلود :" شهادتنا مجروحة في مصر  وإحنا بنحب مصر ومتربيين مع الشعب المصري منذ سنوات طويلة ".

 

وتابعت خلود :" أثناء إجازتنا في مصر نتواجد في الساحل الشمالي، والساحل الشمالي تحفة وجميل وبه العديد من الفعاليات الترفيهية الكثيرة ".

 

وأكملت خلود :" الطقس في مصر متوازن وهناك جودة مرتفعة في الفنادق والمطاعم والخدمات التي يتم تقديمها "، مضيفة:" الأسعار في الساحل الشمالي منطقية ويتم تقديم جودة متميزة ".

 

ومن جانبها أبدت بسمة وهبة إعجابها بالأجواء في الساحل الشمالي، واستقلت بسمة وهبة قارب وأجرت جولة من داخل البحر، قائلة :" مبسوطة جدا من التنظيم للسياحة بشكل رائع في الساحل الشمالي".

 

وتابعت بسمة وهبة :" لون المياه رائع وإيه حلاوة وجمال المياه دي "، مضيفة:" مصر تتمتع بجو رائع ومياه الساحل الشمالي دافئة يحب مرتادي شواطيء السواحل الشمالي النزول فيها".

الساحل الشمالي العلمين مدينة العلمين اخبار التوك شو الساحل

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