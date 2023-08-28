جودة مرتفعة.. مواطنة سعودية عن الساحل الشمالي: شهادتنا مجروحة في مصر

أجرت الإعلامية بسمة وهبة، جولة داخل مدينة العلمين الجديدة وفى الساحل الشمالي، وتحدثت عن حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده المدينة.

وأشادت مواطنة سعودية تدعى خلود، بحجم التطوير الكبير في الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

وقالت خلود :" شهادتنا مجروحة في مصر وإحنا بنحب مصر ومتربيين مع الشعب المصري منذ سنوات طويلة ".

وتابعت خلود :" أثناء إجازتنا في مصر نتواجد في الساحل الشمالي، والساحل الشمالي تحفة وجميل وبه العديد من الفعاليات الترفيهية الكثيرة ".

وأكملت خلود :" الطقس في مصر متوازن وهناك جودة مرتفعة في الفنادق والمطاعم والخدمات التي يتم تقديمها "، مضيفة:" الأسعار في الساحل الشمالي منطقية ويتم تقديم جودة متميزة ".

ومن جانبها أبدت بسمة وهبة إعجابها بالأجواء في الساحل الشمالي، واستقلت بسمة وهبة قارب وأجرت جولة من داخل البحر، قائلة :" مبسوطة جدا من التنظيم للسياحة بشكل رائع في الساحل الشمالي".

وتابعت بسمة وهبة :" لون المياه رائع وإيه حلاوة وجمال المياه دي "، مضيفة:" مصر تتمتع بجو رائع ومياه الساحل الشمالي دافئة يحب مرتادي شواطيء السواحل الشمالي النزول فيها".