عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء السقطي: مصر قادرة على الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات خلال سنوات..فيديو

علاء السقطي
علاء السقطي

أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن مصر تشهد سرعة في تنفيذ المشروعات، والأراضي الصناعية لم ثمنها مرتفع مع الحوافز الجديدة.

txt

علاء السقطي: مصر تشهد سرعة فى تنفيذ المشروعات الصناعية.. فيديو

txt

رئيس اتحاد المستثمرين: قرارات الرئيس السيسي هدفها تعميق الصناعة الوطنية

وقال علاء السقطي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس وجه بإعفاء كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية، كما أن الرئيس وجه بإمكانية استعادة نسبة  من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

 

وأضاف، أن الإعفاءات الضريبية تشجع المستثمرين في مصر، كما أن الصيغة السلبية التي يتناولها المواطنين تنعكس سلبا على المستثمرين.

 

وتابع: من المتوقع الوصول إلى 100 مليار صادرات خلال الـ3 سنوات المقبلة، بسبب مجموعة من المؤشرات الإيجابية، ومصر تمتلك قدرات تمكنها للوصول لهذا الرقم.

 

وأوضح السقطي، أن المبادرة الوطنية ساهمت في حل 700 مشكلة للمستثمرين، مؤكدًا على أهمية وجود دعم فني للصناعة، بجانب وجود أبحاث ودراسات للصناعات ونقلها للصناع. 

علاء السقطى 100 مليار دولار صادرات اتحاد المستثمرين اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة إتحاد مستثمري المشروعات الأراضى الصناعية أحمد موسى اتحاد مستثمري الصناعة الوطنية الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

أهلا وسهلا.. أول تعليق من البناني على المظاهرات ضده في الزمالك

ترشيحاتنا

بشرى سارة لـ الزمالك بشأن مصير أحمد فتوح

حقيقة اقتراب طارق حامد من الأنضمام للزمالك

أمريكا: أرسلنا 3 ملايين صاروخ وقذيفة بأكثر من 43 مليار دولار لأوكرانيا

بأرخص الأسعار.. كبرى الشركات تشارك في معرض أهلا مدارس لتوفير المستلزمات| تفاصيل

الهلال يفوز على الاتفاق 2-0 في الدوري السعودي

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ