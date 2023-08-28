علاء السقطي: مصر قادرة على الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات خلال سنوات..فيديو

أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن مصر تشهد سرعة في تنفيذ المشروعات، والأراضي الصناعية لم ثمنها مرتفع مع الحوافز الجديدة.

وقال علاء السقطي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس وجه بإعفاء كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية، كما أن الرئيس وجه بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

وأضاف، أن الإعفاءات الضريبية تشجع المستثمرين في مصر، كما أن الصيغة السلبية التي يتناولها المواطنين تنعكس سلبا على المستثمرين.

وتابع: من المتوقع الوصول إلى 100 مليار صادرات خلال الـ3 سنوات المقبلة، بسبب مجموعة من المؤشرات الإيجابية، ومصر تمتلك قدرات تمكنها للوصول لهذا الرقم.

وأوضح السقطي، أن المبادرة الوطنية ساهمت في حل 700 مشكلة للمستثمرين، مؤكدًا على أهمية وجود دعم فني للصناعة، بجانب وجود أبحاث ودراسات للصناعات ونقلها للصناع.