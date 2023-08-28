نقيب الفلاحين: ندعم بقوة ترشح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة

أعلن حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس ادارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، إصرار جموع فلاحي مصر على ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة ، لافتا إلى أن جموع الفلاحين في كافة ربوع مصر يعلنون تأييدهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أبو صدام أن حب الفلاحين للرئيس السيسى جاء نتيجة الطفرة الهائلة التي حدثت للقطاع الزراعي نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة للنهوض بالقطاع ورعايته للمبادرات والمشاريع القوميه العملاقة التي تهدف النهوض بالقطاع الزراعي وتحسين معيشة الفلاحين.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه واثناء جولاته الميدانيه لتحفيز الفلاحين للمشاركة في الشأن العام رأى وسمع الاصرار الكبير للفلاحين المصريين على ضرورة ترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة وتأييدهم الكبير للرئيس السيسى كقائد للثورة الزراعيه في الجمهورية الجديده التي يحلمون بها.

وأكد أن مبادرة حياة كريمه التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعتبر اكبر وأعظم مبادرة تهدف لتحسين معيشة الفلاحين في مصر ونموذج فريد للاهتمام بمكان معيشة الفلاحين في العالم اجمع، فهذه المبادرة عن اكتمالها ستحول القرى المصرية الي قري نموذجيه حديثه بها كافة مقومات الحياه العصريه الحديثة بالإضافة الي رجوع القرية المصريه الي الانتاج والقضاء علي ظاهرة الهجرة الداخلية وتحقيق العدالة الاجتماعيه وتوفير فرص عمل لائقة بأبناء الريف المصري والقضاء علي ظاهرة الصرف الصحي بالطرق القديمه والتي كانت تتسبب في انتشار الامراض بالإضافة الي دعم الفلاحين معنويا وعينيا بما يزيد من تلاحم الشعب المصري ويقطع دابر الإرهاب .