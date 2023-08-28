عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الفلاحين: ندعم بقوة ترشح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس ادارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، إصرار جموع فلاحي مصر على ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة ، لافتا إلى أن جموع الفلاحين في كافة ربوع مصر يعلنون تأييدهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أبو صدام أن حب الفلاحين للرئيس السيسى جاء نتيجة الطفرة الهائلة التي حدثت للقطاع الزراعي نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة للنهوض بالقطاع ورعايته للمبادرات والمشاريع القوميه العملاقة التي تهدف النهوض بالقطاع الزراعي وتحسين معيشة الفلاحين.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه واثناء جولاته الميدانيه لتحفيز الفلاحين للمشاركة في الشأن العام رأى وسمع  الاصرار الكبير للفلاحين المصريين على ضرورة ترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة وتأييدهم الكبير للرئيس السيسى كقائد للثورة الزراعيه في الجمهورية الجديده التي يحلمون بها.

وأكد أن مبادرة حياة كريمه التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعتبر اكبر وأعظم مبادرة تهدف لتحسين معيشة الفلاحين في مصر ونموذج فريد للاهتمام بمكان معيشة الفلاحين في العالم اجمع، فهذه المبادرة عن اكتمالها ستحول القرى المصرية الي قري نموذجيه حديثه بها كافة مقومات الحياه  العصريه الحديثة بالإضافة الي رجوع القرية المصريه الي الانتاج والقضاء علي ظاهرة الهجرة الداخلية وتحقيق العدالة الاجتماعيه وتوفير فرص عمل لائقة بأبناء الريف المصري والقضاء علي ظاهرة الصرف الصحي بالطرق القديمه والتي كانت تتسبب في انتشار الامراض بالإضافة الي دعم الفلاحين معنويا وعينيا بما يزيد من تلاحم الشعب المصري ويقطع دابر الإرهاب .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

أهلا وسهلا.. أول تعليق من البناني على المظاهرات ضده في الزمالك

ترشيحاتنا

بشرى سارة لـ الزمالك بشأن مصير أحمد فتوح

حقيقة اقتراب طارق حامد من الأنضمام للزمالك

أمريكا: أرسلنا 3 ملايين صاروخ وقذيفة بأكثر من 43 مليار دولار لأوكرانيا

بأرخص الأسعار.. كبرى الشركات تشارك في معرض أهلا مدارس لتوفير المستلزمات| تفاصيل

الهلال يفوز على الاتفاق 2-0 في الدوري السعودي

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ