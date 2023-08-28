التموين تفجر مفاجأة عن مد فترة الاوكازيون حتى 30 سبتمبر

كشف أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئوون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التمويل، أبرز أسباب مد فترة الاوكازيون الصيفي حتى ٣٠ سبتمبر بدلا من ٦ سبتمبر.

وأوضح أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئوون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التمويل، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة، تقديم الإعلامية انجي انور، المذاع مساء اليوم الاثنين، عبر فضائية etc، أن مد فترة الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية، ويساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين لاسيما محدودي الدخل، وحتى يتمكن الطلبة والأهالي من العروض والتخفيضات لاسيما مع الاستعداد لدخول المدارس والجامعات، والرغبة التجارة في التخلص من المنتج الصيفي والاستعداد بالمنتج الخريف أو الشتوي.

وأضاف أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئوون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التمويل، أن قرار مد فترة الاوكازيون الصيفي مشترك بين الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية واتحاد عام الغرف التجارية من حيث المشورة والتنسيق.