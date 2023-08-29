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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عكاشة: 28 يناير 2011 تاريخ فارق وفصل جديد من فصول العنف والإرهاب

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن 28 يناير 2011 يعتبر تاريخا فارقا وفصلا جديدا من فصول العنف والإرهاب الذي شهدته سيناء، وامتد كي يسجل فيما شهدته الدولة المصرية من فصول العنف التاريخية.

خالد عكاشة يتحدث عن ثورة يناير 

وأضاف عكاشة، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "سيؤرَّخ هذا الفصل باعتباره العنف والأقوى والأكثر تطورا وارتباطا بالعناصر خارج الدولة المصرية والتصاقا وارتباطا بتنظيم الإخوان الإرهابي".

وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "المصريون جميعا كانت أنظارهم مشدودة لما يجري في ميدان التحرير بالقاهرة في هذا التاريخ وهذا اليوم الطويل من عمر الدولة المصرية، وانتهت بإلقاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كلمة على الشعب المصري".

وأوضح: "من كانت أعينهم مشدودة لما يجري في ميدان التحرير؛ هم أهالي مدينة العريش، التي كنت أحد سكانها عندما كنت أعمل في جهاز الشرطة، ولم تشهد أي أحداث في هذا اليوم، وكل أهالي شمال سيناء لم يستجيبوا لدعوات الخروج بعد صلاة الجمعة وغيرها، لكنهم كانوا يتابعون في منازلهم ما يحدث في القاهرة".

خالد عكاشة 28 يناير 2011 برنامج الشاهد إكسترا نيوز محمد الباز

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