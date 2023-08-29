خالد عكاشة يكشف تفاصيل استهداف الشيخ زويد بعد رفح في الساعات الأولى من 29 يناير 2011

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مشهد استهداف رفح الذي استمر لمدة 3 ساعات من الساعة 12 حتى الثالثة من صباح يوم 29 يناير 2011، تكرر في مدينة الشيخ زويد وبدأت أحداثه من الساعة الثالثة صباحا حتى الساعة الخامسة أو الخامسة والنصف من الليلة ذاتها.

خالد عكاشة يتحدث عن أحداث الشيخ رفح خلال ثورة يناير

وأضاف عكاشة، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "ما حدث في الشيخ زويد نسخة طبق الأصل مما حدث في رفح، فقد جرى استهداف الرسميين وأي مدني يحاول يحمي الرسمي، مثل الذهاب به إلى أحد المستشفيات أو مركز الإغاثة أو مقرات الحزب الوطني التي كانت محل استهداف مباشر ومجالس المدينة ومديرية التربية والتعليم ومديرية الزراعة".

وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "كل المكونات التي تتبع الدولة المصرية في الشيخ زويد تم استهدافها؛ من أجل محاولة انتزاع هذه المنطقة والسيطرة عليها"، مشيرًا إلى أن الاستخدام المفرط للقوة رسالة موجهة إلى المدنيين مفادها أنه لا مجال للخضوع للقوة القاهرة والوضع الذي سيتم تأسيسه وسيتحالف لاحقا مع جماعة الإخوان الإرهابية في تفاصيل مختلفة.