يمشون كالحيوانات .. عائلة كاملة تسير على أربع

يبدو أن عائلة في تركيا تمشي على أربع وهم الايدين والرجلين متحديًا كل ما اعتقدنا أننا نعرفه عن التطور البشري.





يمتلك بعض أفراد عائلة أولاس مشية رباعية الأرجل لم يتم الإبلاغ عنها مطلقًا لدى البشر المعاصرين البالغين قبل اكتشافها.





وقد تم توثيقها لأول مرة في ورقة علمية قبل إصدار فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية بعنوان "العائلة التي تمشي على أربع" في عام2006، وقد ترك هذا الاكتشاف العلماء في حيرة شديدة.





ووجد البروفيسور نيكولاس همفري، عالم النفس التطوري من كلية لندن للاقتصاد، أن ستة من أصل 18 طفلاً في العائلة ولدوا بهذه السمةالرائعة. وقد توفي أحد هؤلاء الستة منذ ذلك الحين.





وقال في برنامج وثائقي لبرنامج 60 دقيقة في أستراليا: "لم أتوقع أبدًا أنه حتى في ظل الخيال العلمي الأكثر استثنائية، يمكن للبشرالمعاصرين العودة إلى الحالة الحيوانية".





الشيء الذي يميزنا عن بقية عالم الحيوان هو حقيقة أننا النوع الذي يمشي على قدمين ويرفع رؤوسنا عالياً في الهواء... بالطبع إنها اللغةوجميع أنواع الأشياء الأخرى أيضًا، لكنه مهم جدًا لإحساسنا بأنفسنا باعتبارنا مختلفين عن الآخرين في مملكة الحيوان. هؤلاء الناسيعبرون تلك الحدود."





ووصف الفيلم الوثائقي الذي بثه برنامج 60 دقيقة في أستراليا العائلة بأنها "الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد"، قائلاً إن لها "أهمية لاتوصف بالنسبة لكل واحد منا" و"لا ينبغي أن تكون موجودة".





اعتقد العلماء الأتراك الذين نشروا الورقة الأولى أن شكلاً من أشكال "الانتقال" قد حدث، وهي مشكلة وراثية أعادت بطريقة ما ثلاثة ملايينسنة من التطور.





ومع ذلك، قال البروفيسور همفريز لبي بي سي إن هذا الوصف "مهين للغاية" و"غير مسؤول من الناحية العلمية".





وتبين أن أدمغة الأطفال المصابين بها مخيخ منكمش. ومع ذلك، لا يزال هناك بشر آخرون يعانون من هذه الحالة يمشون على قدمين.





ووجد العلماء في جامعة ليفربول أن هياكلهم العظمية كانت تشبه القرود أكثر من البشر، ومع ذلك من المهم أيضًا ملاحظة أنهم لا يمشونعلى مفاصل أيديهم مثل القرود، بل يمشون بأيدي مسطحة.





وقال البروفيسور همفري لبي بي سي: "أعتقد أنه من الممكن أن ما نراه في هذه العائلة هو شيء يتوافق مع الوقت الذي لم نكن فيه نسيرمثل الشمبانزي، بل كان خطوة مهمة بين النزول من الأشجار والتحول إلى المشي على قدمين بشكل كامل". ".





وأشار البروفيسور همفري أيضًا إلى أن عدم التشجيع المقدم للأطفال على البدء في الوقوف بعد عمر تسعة أشهر قد يؤثر على نموهم.





وفي نهاية المطاف، تم تعيين أخصائي علاج طبيعي للأطفال وتزويدهم بمعدات لمساعدتهم على المشي على قدمين، وبحلول الوقت الذي عادفيه البروفيسور همفري في زيارة ثانية إلى تركيا، كانوا قد حققوا تقدمًا كبيرًا.