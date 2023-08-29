مدير تعليم الإسكندرية يبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، اجتماعًـا مع مجلس الأمناء بالإسكندرية ، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ومحمد السُّني رئيس مجلس الأمناء، للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأكّد أبوزيد أنَّ مجلس الأمناء بالإسكندرية شريك أصيل في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية ووضع خطة لزيادة تفعيل مجموعات الدعم لطلاب وفق القرار الوزاري رقم 28 لعام 2023 مطلع العام الدراسي المقبل مشيرًا إلى تفعيلها مجانًا في بعض الإدارات حاليًّا، وذلك في إطار اهتمام الوزارة برفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة وأولياء الأمور ومحاربة الدروس الخصوصية وتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب في بيئة آمنة.

كما تمت مناقشة فعاليات الأنشطة التي تمت خلال العام الدراسي والمراكز التي حصدها تعليم الإسكندرية على مستوى الجمهورية، وكذلك مناقشة عدد من الفعاليات والمبادرات التي سيتم إطلاقها وتفعيلها خلال المرحلة القادمة ، ومناقشة تصنيع الزي المدرسي بمدارس التعليم الفني بأفضل خامة وأفضل جودة تصنيع ودخول التعليم الفني كمنافس حقيقي بأيدي طلاب ومعلمي التعليم الفني.

جاء ذلك بحضور رأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية وأمل حسان مدير عام التعليم الفني ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وأعضاء المجلس وإيمان شعبان موجه عام التربية الاجتماعية ورشا فاروق مدير إدارة التخطيط والمشروعات وسالي كمال مدير إدارة الأمن.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق الدائم مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين لدراسة أية مستجدات تطرأ على العملية التعليمية والأنشطة الطلابية الصيفية والاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024.