أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مفاوضات سد النهضة بلا جديد

أخبار مصر.. أكد المتحدث باسم وزارة الري أن جولة التفاوض حول سد النهضة في القاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف إثيوبيا، مؤكداً أن مصر تستمر في مساعيها للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

إثيوبيا لم تغير موقفها.. الري: مفاوضات سد النهضة انتهت دون نتائج ملموسة

ذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف إثيوبيا، مؤكداً في هذا السياق على أن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

غموض وسرية.. عباس شراقي يعلق على مفاوضات سد النهضة في القاهرة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن التخزين الرابع لـ سد النهضة مستمر حتى صباح اليوم 28 أغسطس 2023، وهو اليوم الثانى لاستئناف المفاوضات فى جولة ثامنة منذ بدء المفاوضات 2011

إثيوبيا رفضت المقترحات.. عباس شراقي ينشر تفاصيل 7 جولات لمفاوضات سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه بدأت أمس، الأحد، بالقاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة بحضور وزراء المياه والوفود الفنية، مشيرا إلى أن المفاوضات شهدت 7 جولات سابقة على مدار أكثر من اثني عشر عاماً وضحها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي كالآتي:

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

نادر نور الدين: لابد من انتهاء مفاوضات سد النهضة قبل شهرين ونصف

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن الجولات الأولى بعد استئناف المفاوضات هي جولات افتتاحية بها نوع من الترحيب وكل جانب يعرض النقاط التي يتم التفاوض بشأنها ثم يتم التوافق عليها لتبحث في الجلسات القادمة.

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لافتة إلى أن الجولة المقبلة ستعقد في أديس أبابا، خلال سبتمبر المقبل.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحكومة : زيادة ضخ كميات من السلع المختلفة في منافذ التموين بأسعار مناسبة

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين.

مشروع توشكى .. القوات المسلحة تنشر فيديو لمعجزة المصريين في الجنوب

نشرت القوات المسلحة فيديو لمشروع توشكى توضح فيه حجم الإنجاز الذي يتم في منطقة توشكى وإستصلاح 600 ألف فدان لزراعة محاصيل إستراتيجية تساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي للمصريين من الزراعات الإستراتيجية.

السيسي: مصر مهتمة بمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص فى مجالات البترول والطاقة المتجددة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "برنارد لوني"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم BP"، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و نادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بالقطارات والمترو.. النقل ترفع قيمة الغرامات المقررة على الركاب المخالفين ..مستند

رفعت وزارة النقل أسعار بعض الغرامات المقررة على ركاب قطارات المترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف.

حزمة امتيازات.. توجيه عاجل من الحكومة بشأن العام الدراسي الجديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الطيران: أول مطار مصري صديق للبيئة جاهز للتشغيل قريبا

استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، اليوم الاثنين، أوكا هيروشى، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له لبحث آفاق التعاون المشترك ومناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدني، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران .

بـ75 مليون دولار.. الزراعة تعلن الإفراج عن 167 ألف طن أعلاف

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 16 وحتى 24 أغسطس الجاري، تم الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 75 مليون دولار.

قرار عاجل من التضامن الاجتماعي بشأن تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف التفاصيل

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن قرار رفض طلباتهم في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة و الخدمات المتكاملة