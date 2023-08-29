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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي يبحث مع رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة تنظيم البطولات والمسابقات الرياضية

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة وعضو الاتحاد الدولى للعبة، خلال زيارته لمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الرياضي مع الاتحاد الأفريقي للمصارعة، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء عصام نوار.

وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بما في ذلك تنظيم البطولات والمسابقات الرياضية في المصارعة خلال الفترة المقبلة، وتطوير رياضة المصارعة في القارة الأفريقية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال المصارعة.


وأكد وزير الشباب والرياضة ، خلال الاجتماع، أهمية التعاون المشترك لتعزيز الرياضة في مصر والقارة الأفريقية بأكملها، معرباً عن استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم للاتحاد الأفريقي للمصارعة من خلال تنظيم البطولات والدورات التدريبية، وتوفير البنية التحتية الرياضية المناسبة، وتعزيز صورتها كوجهة رياضية محورية في المنطقة.


ومن جانبه، أعرب فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر في تطوير الرياضة ودعم الاتحاد الأفريقي للمصارعة، مشيداً بحرص الوزير وحكومة مصر بتعزيز الرياضة ودورها في تعزيز الصحة وبناء الشباب.
 

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