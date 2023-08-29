مصر تتصدر الترتيب النهائي لبطولة العالم للخماسي الحديث ببريطانيا

تصدرت البعثة المصرية للخماسي الحديث منافسات بطولة العالم، التي استضافتها بريطانيا خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الجاري.



واحتلت البعثة المصرية المركز الأول بمجموع خمس ميداليات متنوعة، بواقع أربع ذهبيات وبرونزية، جاءت كالآتي: ذهبية منافسات الزوجي المختلط، حيث حقق الثنائي مهند شعبان وسلمى عبد المقصود المركز الأول بمجموع 1413 نقطة؛ وذهبية منافسات فرق الرجال بعد تحقيق 4530 نقطة، وتكون الفريق من مهند شعبان وأحمد الجندي ومحمد الجندي؛ وذهبية منافسات تتابع الرجال، حيث تمكن الزوجي أحمد أشرف ومعتز وائل من الحصول على 1467 نقطة؛ وذهبية منافسات تتابع السيدات، حيث تمكن الثنائي ملك إسماعيل وأميرة قنديل من الحصول على 1315 نقطة؛ وتُوِّج مهند شعبان ببرونزية الفردي بعد تحقيقه 1514 نقطة.



وضمت قائمة المنتخب المشارك في البطولة 10 لاعبين (6 رجال و4 سيدات)، واللاعبون هم: أحمد الجندي ومحمد الجندي وأحمد أشرف ومعتز وائل ومهند شعبان وإسلام حامد، واللاعبات هن: سلمى أيمن عبد المقصود وهايدي عادل وأميرة قنديل وملك إسماعيل.



ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب كلا من: رؤوف حسام مديرا فنيا، وياسر حفني مستشارا فنيا ومديرا للرياضة، وعبد الرحمن عيسى مديرا فنيا، وديفيد عبد الملاك ومحمد الصباحي ومحمد غيث مديرين فنيين سلاح، وياسر عصر مديرا فنيا للفروسية، وهشام سليمان مديرا فنيا للعدو، وإبراهيم سكر مديرا فنيا للرماية، وأحمد سلامة مساعدا للمدير الفني، والدكتور محمد خاطر أخصائيا للتغذية، ويوسف حسن طبيبا للعلاج الطبيعي، وسيد جاويد خاور محلل أداء، فيما ترأس بعثة المنتخب أنس عبد السلام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ويتواجد مع البعثة المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بصفته الدولية لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى حازم الدمهوجي نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور شادي عبد العزيز أمين الصندوق، والكابتن عوض سامي عضو مجلس الإدارة.