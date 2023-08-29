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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: مصر تسجل صفحات مضيئة في بناء وتطوير وعمارة المساجد خلال عهد السيسي

وزير الأوقاف والرئيس
وزير الأوقاف والرئيس السيسي

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مصر تسجل صفحات مضيئة في بناء وتطوير وعمارة المساجد، سواء ما تم ويتم في مساجد آل البيت أو ما تم في مسجد عمرو بن العاص ومسجد الظاهر بيبرس أو ما تم تشييده من مساجد تليق بتاريخ مصر وحاضرها وفي مقدمتها مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي أيقونة العمارة الإسلامية في العصر الحديث، فضلا عن بناء وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير أكثر من عشرة آلاف وخمسمائة مسجد في أقل من عشر سنوات.


جاء ذلك خلال تفقد وزير الأوقاف أعمال تطوير مسجد السيدة زينب رضي الله عنها.


ووجه الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، كما وجه الشكر إلى جميع المؤسسات المعنية على جهودها العظيمة في تطوير مساجد آل البيت، سواء ما تم في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه ومسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها أو ما يجري من تطوير يليق بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها.


وأضاف أن "هذا لم يحدث من قبل لا في مصر ولا في أي مكان آخر نعلمه، مع ما يواكب هذه الطفرة العمرانية من تكثيف الأنشطة الدعوية والثقافية والمقارئ القرآنية والأسابيع والقوافل الدعوية التي تجاوز أثرها وصداها مصرنا العزيزة إلى مختلف دول العالم من خلال موفدي وزارة الأوقاف إلى عشرات المراكز الإسلامية، وما تقدمه الوزارة من برامج التحفيظ عن بُعد والتدريب عن بُعد، وما تقدمه أكاديمية الأوقاف الدولية من دورات تدريبية للأئمة والواعظات وأساتذة الجامعات والإعلاميين من مختلف دول العالم، فضلا عن مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية ومؤتمرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التي تقود قاطرة التجديد في قضايا الخطاب الديني، علاوة على أكثر من أربعمائة إصدار علمي ودعوي وثقافي تسهم بقوة في بناء الوعي ونشر سماح الإسلام وتفكيك الفكر المتطرف.

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