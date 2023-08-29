عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يُهنئ رحاب رضوان بالذهبية ومحمد المنياوي ببرونزية العالم لرفع الأثقال الباراليمبي

صدى البلد

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة اللاعبة رحاب رضوان لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي، بعد تتويجها بالميدالية الذهبية لوزن 55 كجم، في إطار منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي، التي تستضيفها إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة حالياً، وتستمر منافساتها حتى 30 أغسطس الجاري، والمقامة تحت رعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الهمم، وتشارك في البطولة 90 دولة.


كما قدم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعب المصري محمد المنياوي، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية، عقب احتلاله المركز الثالث برفع ثقل قدره 189 كجم، ضمن منافسات وزن 59 كجم.


وأكد وزير الشباب والرياضة متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية.


ويشارك المنتخب المصري في البطولة بقائمة تضم 19 لاعبا ولاعبة، على مستوى اللاعبين 7 وهم: طه عادل وزن 54 كجم، وشريف عثمان وزن 59 كجم، ومحمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، وشعبان الدسوقي وزن 72 كجم، ومحمود صبري وزن 72 كجم، ومحمد صبحي وزن 88 كجم، وهاني محسن وزن 97 كجم، بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، وهادي صموئيل وزن 49 كجم، وإسلام عاشور وزن 80 كجم، ومروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.
وتشارك 8 لاعبات وهن: أميمة السيد وزن 50 كجم، ورحاب رضوان وزن 55 كجم، وفاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، وصفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، وأمل محمود حنفي وزن 79 كجم، وراندة تاج الدين وزن 86 كجم، ونادية محمد وزن +86 كجم، وأماني الدسوقي وزن +86.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

ترشيحاتنا

أكثر من 17000 شكوى.. تعطل منصة التواصل الاجتماعي X في الولايات المتحدة

عدم وضوح الرؤية .. 4 أسباب مهمة لضبابية العين

«البناني» ردا على منتقديه: اتخذت إجراءات تفيد الزمالك خلال 24 ساعة فقط

رابط نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. لينك سريع ومباشر

أشبه بمدن قوم عاد.. لغز العثور على قرية بفرنسا بعد 150عاما من التنقيب

مفاوضات سد النهضة.. إثيوبيا تفسد مساعي القاهرة والخرطوم للتوصل لحل يرضي الجميع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ