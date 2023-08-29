وزير الرياضة يُهنئ رحاب رضوان بالذهبية ومحمد المنياوي ببرونزية العالم لرفع الأثقال الباراليمبي

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة اللاعبة رحاب رضوان لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي، بعد تتويجها بالميدالية الذهبية لوزن 55 كجم، في إطار منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي، التي تستضيفها إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة حالياً، وتستمر منافساتها حتى 30 أغسطس الجاري، والمقامة تحت رعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الهمم، وتشارك في البطولة 90 دولة.



كما قدم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعب المصري محمد المنياوي، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية، عقب احتلاله المركز الثالث برفع ثقل قدره 189 كجم، ضمن منافسات وزن 59 كجم.



وأكد وزير الشباب والرياضة متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية.



ويشارك المنتخب المصري في البطولة بقائمة تضم 19 لاعبا ولاعبة، على مستوى اللاعبين 7 وهم: طه عادل وزن 54 كجم، وشريف عثمان وزن 59 كجم، ومحمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، وشعبان الدسوقي وزن 72 كجم، ومحمود صبري وزن 72 كجم، ومحمد صبحي وزن 88 كجم، وهاني محسن وزن 97 كجم، بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، وهادي صموئيل وزن 49 كجم، وإسلام عاشور وزن 80 كجم، ومروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.

وتشارك 8 لاعبات وهن: أميمة السيد وزن 50 كجم، ورحاب رضوان وزن 55 كجم، وفاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، وصفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، وأمل محمود حنفي وزن 79 كجم، وراندة تاج الدين وزن 86 كجم، ونادية محمد وزن +86 كجم، وأماني الدسوقي وزن +86.

