رئيس هيئة التنمية الصناعية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بأسوان

تفقد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة أسوان، وذلك تمهيدًا لتقديم الهيئة خدماتها الصناعية للمستثمرين في المنطقة من خلال المركز.



واستمع رئيس الهيئة - خلال جولته - إلى شرح تفصيلي عن إمكانات ومقومات المركز والخدمات التي يقدمها للمتعاملين، حيث تهدف مراكز التطوير التكنولوجي -التي تنشئها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- إلى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على نحو متكامل وبصورة مميكنة وسريعة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار لمتابعة أداء القطاعات في مجال خدمة المواطنين.



وصرح عبد الكريم بأنه جارٍ إعداد الكوادر المناسبة وتجهيز الإجراءات اللازمة لتقوم الهيئة بتقديم خدماتها للمستثمرين من أبناء أسوان، وكذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة بمجمع نصر النوبة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المتواصل بين الهيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



وأوضح عبد الكريم أن ذلك يأتي تماشيًا مع جهود الهيئة نحو التحول الرقمي والتوسع في اللامركزية في تقديم الخدمات للتيسير على المستثمرين وخاصة في المناطق البعيدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها من أصحاب المشروعات دون عناء، وذلك عبر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لتقديم الخدمات بصورة مميكنة وبأسرع وقت وبالكفاءة المطلوبة، والتيسير أيضا على الموظف القائم على الخدمة في أداء عمله، من خلال استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية التي يوفرها المركز.



وشهد الجولة محمد سليم رئيس مركزية فروع الأقاليم بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلون عن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والمسئولون عن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة أسوان.