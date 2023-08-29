الرابع على التوالي.. اتحاد جدة يواصل صدارته للدوري بالفوز على الوحدة 3-0

واصل فريق "اتحاد جدة" انتصاراته في دوي روشن السعودي لكرة القدم بعد فوزه الكبير علي مضيفه الوحدة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في إطار الجولة الرابعة من الدوري.



سجل ثلاثية الاتحاد كل من: رومارينهو في الدقيقة 63 وجوتا بالدقيقة 67 وايجور كورونادو في الدقيقة 73، وشهدت المباراة تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد للاصابة بعد أن سقط نجم ريال مدريد السابق داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، وحاول بنزيما الاستمرار بعد تلقي العلاج من الجهاز الطبي، لكنه لم يستطع، ليتم استبداله في الدقيقة 42، وعوضه زميله جوتا.



الفوز هو الرابع على التوالي لفريق اتحاد جدة ليتربع على صدارة دوري روشن برصيد 12 نقطة، بينما تلقي الوحدة الخسارة الثانية له بالدوري ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس وبفارق الأهداف عن أبها صاحب المركز السابع .



ويضرب الاتحاد موعدا ناريا مع الهلال في الجولة الخامسة يوم الجمعة القادم ،بينما يلعب الوحدة امام التعاون يوم السبت المقبل.

