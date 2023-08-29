الاتحاد الأوروبي: طرد السفير الفرنسي من النيجر استفزاز لن يحل الأزمة

اعتبر الاتحاد الأوروبي قرار القادة العسكريين النيجريين بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي من البلاد 'استفزازا' لا يسهم في التوصل إلى تسوية دبلوماسية للأزمة في النيجر، حسبما ذكرت خدمة العمل الخارجي الأوروبية يوم الاثنين.



وطلبت وزارة الخارجية النيجيرية يوم الجمعة الماضي من إيتي مغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وقالت باريس إنها أخذت علما بطلب النيجر لكنها تعتقد أن القيادة العسكرية ليس لديها سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إن إيتي سيبقى في النيجر رغم مطالب المتمردين.

وقالت خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بيان إن 'قرار... إخراج سفير فرنسا من البلاد استفزاز جديد لن يسهم في إيجاد تسوية دبلوماسية للأزمة الحالية. ويعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه الكامل لسفير فرنسا'.



وجاء في البيان أيضًا أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف أبدًا بحكومة القيادة العسكرية في النيجر.

في 26 يوليو، أُطيح بالرئيس النيجيري محمد بازوم واحتُجز من قبل حرسه الخاص، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني. وأدانت فرنسا الانقلاب العسكري ودعمت 'الحكومة الشرعية' لمستعمرتها السابقة.

ومن جانبه، أوقف الجيش صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا، ومنع وسائل الإعلام الفرنسية، وندد بالعديد من الاتفاقيات الدفاعية مع باريس.

بالإضافة إلى ذلك، طالبوا في منتصف أغسطس بمغادرة القوات الفرنسية البلاد بحلول أوائل سبتمبر.

وتشهد البلاد منذ ذلك الحين مسيرات حاشدة تطالب بالانسحاب الكامل للقوات الفرنسية من النيجر.