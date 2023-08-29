التحريات كشفت مفاجأة.. وفاة ربة منزل وطفلتها وإصابة 3 من أبنائها بأسوان

لقيت ربة منزل ونجلتها مصرعهما لتناول مادة سامة، فيما تجرى محاولات لإسعاف 3 آخريين من أطفالها.



تلقى اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة إدفو شمال بأسوان، يفيد بتلقيه بلاغا من إدارة إحدي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمدينة إدفو، باستقبال أسرة مكونة من 5 أشخاص، أم و4 من الأطفال قادمين من قرية المحاميد بمركز إدفو، وظهور أثار إعياء تام بالجسم، وتبين بالفحص الظاهري تعرضهم لتسمم لتناولهم مادة سامة فى ظروف غامضة.



وعلى الفور توجهت قوة من مباحث إدفو إلى المستشفى لمتابعة حالة الأسرة التي تخضع حاليا للرعاية الصحية اللازمة وسؤالهم في حال تحسن حالتهم الصحية للكشف عن غموض الواقعة، وتبين وفاة كلا من: الام وتدعى علا .س .إ، وتبلغ من العمر 31 سنة، جنا .أ .أ 9 سنوات نجلتها، فيما يخضع حاليا ثلاث آخرين من الأبناء للعلاج.



وكشفت التحريات الأمنية أن الواقعة حدثت نتيجة الخلافات الزوجية، وهو ما دفع الأم على الأقدام للانتحار بتناول مادة سامة، وإجبار أبنائها على تناول نفس المادة لإنهاء حياتهم.