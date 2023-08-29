مخرجة فيلم "راضية" تعلن مشاركته في الدورة الثالثة لمهرجان البحرين السينمائي

أعلنت المخرجة الشابة شيماء طافش، مشاركة فيلمها القصير "راضية" في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان البحرين السينمائي في دورته الثالثة، المقرر انعقادها خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.



حظي فيلم "راضية" خلال الفترة الأخيرة بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية والمحلية، من بينها مهرجان أبي الجعد السينمائي للسينما والتشكيل في نسخته الثالثة بالمغرب، ومهرجان الرافدين السينمائي الدولي بالعراق في دورته الثانية.



وحصل الفيلم خلال مشاركاته على 6 جوائز، كان آخرها حصوله على شهادة تقدير وتنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة المخرجة "عزيزة أمير" التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.



ويسلط فيلم "راضية" الضوء على عدة محاور، من بينها عمالة الأطفال التي صارت أمرا واقعا في حياة معظم الأسر الفقيرة التي تضطر لتشغيل أولادها للمساعدة على المعيشة.