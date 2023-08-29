البيت الأبيض: بايدن يزور فيتنام 10 سبتمبر| اعرف سببها

أعلنت الإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن، سيزور فيتنام في 10 سبتمبر المقبل.



وقال البيت الأبيض في بيان، أوردته قناة (الحرة) الفضائية، الأمريكية، إن الرئيس بايدن وأثناء وجوده في هانوي، سيجتمع مع الأمين العام نجوين فو ترونج، وعدد من من القادة الرئيسيين لمناقشة سبل زيادة تعميق التعاون بين الولايات المتحدة وفيتنام.



ويستكشف القادة السياسيون خلال الزيارة، الفرص لتعزيز نمو الاقتصاد الفيتنامي الذي يركز على التكنولوجيا والابتكار.



وستعمل الإدارة الأمريكية خلال الزيارة على توسيع العلاقات بين الشعبين الأمريكي والفيتنامي، من خلال التبادلات التعليمية، وبرامج تنمية القوى العاملة، ومكافحة تغير المناخ، وزيادة السلام والازدهار والاستقرار في فيتنام والمنطقة.