ضمن وفد للبرلمان العربي.. مجلس الأمة الجزائري يبحث تعزيز العلاقات مع الصين

شارك عضو مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي عبد الكريم قريشي، ضمن وفد عن البرلمان العربي، في زيارة رسمية إلى الصين، تستمر حتى 31 أغسطس الجاري.



وأوضح المجلس، في بيان، أن زيارة وفد البرلمان العربي، برئاسة عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، جاءت تلبية لدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.



وبحسب البيان، تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات العربية-الصينية على المستوى البرلماني، وستتوج بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين البرلمانين العربي والصيني من أجل خلق فضاءات مشتركة للتعاون المنتظم بين المؤسستين وتعميق أواصر الصداقة العميقة التي تربط شعوب العالم العربي والصين.



وأشار البيان إلى أن ممثل مجلس الأمة الجزائري قام رفقة أعضاء وفد البرلمان العربي بزيارة إلى مدينة شيان الصينية، والتقوا رئيس برلمان مقاطعة شانشي التي تضم أكبر مسجد إسلامي في الصين، وذلك قبل العودة مجددا إلى العاصمة بكين لمباشرة برنامج الزيارة.