موجز السوشيال ميديا| أحمد عبد القادر يفاجئ جمهور الأهلي.. وتعليق كوميدي لـ محمود البزاوي عن عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عبد القادر بلوك جديد، مع تخفيف شعره، ومازح جمهوره وكتب: “صبح صبح يا عم الحج”.

مازح الفنان محمود البزاوي، جمهوره ومتابعيه، حول صفقة نادي اتحاد جدة الذي يسعى خلالها إلى ضم النجم المصري محمد صلاح.

وكتب محمود البزاوي عبر منصة “إكس”: "‏لو صلاح مش موافق على العرض؛ فـ أنا موجود".

شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نرمين الفقي، بإطلالة صيفية، مع تان على بشرتها، وخطفت الأنظار بحيويتها ورشاقتها.