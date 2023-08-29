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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا| أحمد عبد القادر يفاجئ جمهور الأهلي.. وتعليق كوميدي لـ محمود البزاوي عن عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

أحمد عبد القادر يفاجئ جمهور الأهلي في أحدث ظهور| شاهد

شارك أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عبد القادر بلوك جديد، مع تخفيف شعره، ومازح جمهوره وكتب: “صبح صبح يا عم الحج”. 

 

تعليق كوميدي من محمود البزاوي على عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

مازح الفنان محمود البزاوي، جمهوره ومتابعيه، حول صفقة نادي اتحاد جدة الذي يسعى خلالها إلى ضم النجم المصري محمد صلاح.

وكتب محمود البزاوي عبر منصة “إكس”: "‏لو صلاح مش موافق على العرض؛ فـ أنا موجود". 

 

نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جذابة| شاهد

شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نرمين الفقي، بإطلالة صيفية، مع تان على بشرتها، وخطفت الأنظار بحيويتها ورشاقتها.

أحمد عبد القادر التواصل الاجتماعي انستجرام الفنان محمود البزاوى الفنانة نرمين الفقى النجم المصري محمد صلاح محمد صلاح موجز السوشيال ميديا وسائل التواصل الإجتماعي

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