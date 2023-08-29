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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. أنس جابر تستهل مشوارها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أنس جابر
أنس جابر

تستهل اللاعبة التونسية أنس جابر، مشوارها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، رابع البطولات الأربعة الكبرى "الجراند سلام"، اليوم الثلاثاء، بمواجهة اللاعبة الكولومبية كاميليا أوزوريو المصنفة 66 عالميا.

وتطمح أنس جابر، صاحبة الـ 29 عاما، إلى العودة تدريجيا إلى المركز الثالث أو الثاني كأقصى تقدير، وهو أفضل ترتيب بلغته طوال مسيرتها الاحترافية، وذلك لمدة 23 أسبوعا، بين الفترة الممتدة من 27 يونيو 2022 إلى 30 يناير 2023.

وكانت اللاعبة التونسية أنس جابر، قد حافظت على المركز الخامس في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس، الصادر أمس الإثنين، للأسبوع الخامس على التوالي.

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