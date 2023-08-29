أميرة رضا تحيي الليلة الـ13 من برنامج صيف الإنتاج الثقافي.. اليوم

تحيي الفنانة أميرة رضا، الليلة الـ13 من برنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك مساء اليوم الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وتقدم الفنانة أميرة رضا، مجموعة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب في مصر والعالم العربي، مثل كوكب الشرق أم كلثوم، وأسمهان، وعبد الحليم حافظ، ومحمد فوزي، وفيروز، وشادية.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافي، يقام في التاسعة مساء، خلال الفترة من 17 حتى 31 أغسطس الجاري، وذلك في إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد 30 جنيها.