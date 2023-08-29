اليوم.. انطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات الـ56 من مدينة مصر الأولمبية

تنطلق شعلة بطولة الجمهورية للشركات الـ56، من مدينة مصر الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديد.

وتنظم المسابقة بنسختها الحالية، تحت شعار «شعلة لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد»، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبتنظيم من قبل الاتحاد الرياضي العام للشركات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إطلاق الشعلة، إلى جانب عدد من الوزراء ومن ينوب عنهم، والمهندس حسن كامل رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومجلس إدارة الاتحاد العام للشركات، ورؤساء مجالس إدارات وقيادات الشركات المشاركة في البطولة.