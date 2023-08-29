مصرع شاب غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بالشرقية

لقي شاب مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية أمام محطة ابو سمران دائرة مركز شرطة بلبيس وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي بلبيس واالتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "كريم م غ ع" 31 سنة مقيم دار السلام بمحافظة القاهرة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياة ترعة الاسماعيلية أمام محطة ابو سمران دائرة مركز شرطة بلبيس وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي بلبيس واالتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.