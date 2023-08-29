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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شاب مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية أمام محطة ابو سمران دائرة مركز شرطة بلبيس وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي بلبيس واالتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "كريم م غ ع" 31 سنة مقيم دار السلام بمحافظة القاهرة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياة ترعة الاسماعيلية أمام محطة ابو سمران دائرة مركز شرطة بلبيس وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي بلبيس واالتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

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