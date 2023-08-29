عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بقوام ممشوق.. ميرنا جميل تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

ميرنا جميل
ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت ميرنا في الصورة بإطلالة صيفية متميزة مرتدية فستانا طويلا ومحتشما ملونا 

أبرز قوامها الرشيق.

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي" الذي تم عرضه على منصة شاهد من بطولة مصطفى خاطر و كريم محمود عبدالعزيز ويشاركهم في العمل ومي القاضي والفنان سامي مغاوري من اخراج خالد مرعي وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي. 

وشاركت ميرنا جميل فى مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش"، وفيلم "تؤام روحي" مع الفنان حسن الرداد والفنانة أمينة خليل.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

بعد تدخل كولر.. تطورات جديدة في صفقة انضمام موليكا لصفوف الأهلي

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتحذر من طقس هذا الأسبوع

موجة طقس حار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ48 ساعة القادمة

الأرصاد تعلن خبرا صادما بشأن حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو

تعيين مارك لامبيرت مسئولا عن شؤون الصين بالخارجية الأمريكية

هل يجوز لمن يسافر يوميا قصر الصلاة وجمعها؟.. علي جمعة يجيب

الطلاب يتوافدون على لجان الدور الثاني للثانوية العامة لتأدية الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زجاجة زيت و2 كيلو سكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. وموعد الصرف

10 أطعمة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.. أبرزها الشاي الأخضر

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ