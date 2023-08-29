المسيرات الأوكرانية تحلق فوق العاصمة الروسية.. والدفاعات الجوية تتصدى

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة تولا جنوب موسكو، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت الدفاع الروسية في بيان لها: "هذا الصباح أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرتين بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".

وأوضح البيان أن "الدفاعات الجوية المناوبة ️دمرت المسيرتين فوق أراضي مقاطعة تولا".

ويأتي ذلك بعد ساعات على إسقاط مسيرة في مقاطعة بيلجورود في وقت متأخر مساء أمس.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن بحريتها وجهت ضربة ناجحة لمستودع يحتوي على أسلحة الطيران والذخائر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن الأسطول البحري الروسي شن الليلة الماضية "ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى على مستودع لأسلحة الطيران والذخيرة للقوات الأوكرانية"، مضيفة أن الضربة حققت هدفها وأصابت الموقع.

وحسب بيانات الدفاع الروسية، فقد خسر الجيش الأوكراني نحو 570 جنديا على محاور القتال الأساسية خلال اليوم الماضي.