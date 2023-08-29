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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

إطلاق أول منصة رقمية لترويج المنتجات الصناعية العربية.. تفاصيل

صدى البلد

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واستهدف الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمنظمة لدعم مساعى التكامل الصناعي العربي في مجال تبادل الخبرات في القطاع الصناعي في ظل التحول الرقمي ودعوة كافة المصانع المصرية للتسجيل  في المنصة الرقمية الأولى من نوعها للمنتجات العربية.. وذلك بحضور المهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة والدكتور محمد الشريف مدير التخطيط والمتابعة بالمنظمة
 

وأكد عبد الكريم خلال الاجتماع على تضافر الجهود مع المنظمة العربية لتطوير منصة المنتجات الصناعية العربية والتى توفر قاعدة بيانات رقمية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية في الدول العربية للربط بين الاحتياجات والقدرات الإنتاجية، وتنشيط التبادل التجاري العربي البيني في شتى المجالات الصناعية مما يعزز سلاسل الإمداد والتوريد، مشيرًا إلى أن إنشاء قاعدة بيانات للمنتجات كان من أهم توصيات المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى .

وأوضح عبد الكريم على تقديم الهيئة للدعم الكامل في المساهمة في حملات توعوية وترويجية لتعريف المصنعين بالمنصة بما تتيحه من فرصة رائعة للترويج لمنتجاتهم حيث ستكون كافة المنتجات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار مرئية لكافة المصانع سواءًا محليًا وعربيًا مما يفتح أسواق تصديرية وسد الفجوات الاستيرادية الأجنبية من خلال تحقيق التكامل الصناعي العربي وخاصة أن المنصة تتيح خدماتها للمصانع المشاركة بالمجان.
 

وأكد عبد الكريم على التحول الرقمي يعد رهانًا حقيقيًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محليًا وعربيًا مستعرضًا ما شهدته الهيئة من نقلة نوعية على المستوى الإجرائي وميكنة الخدمات ورقمنتها، وتيسير الإجراءات على المستثمر الصناعي المحلي والعربي والاجنبي .. كما استعرض لوحة المتابعة الإلكترونية لرصد مؤشرات أداء القطاعات الخدمية بالهيئة والتى تُحدَّث لحظيًا (لايف) فيما يتعلق بخدمات التراخيص والسجلات الصناعية للرصد ومتابعة زمن التنفيذ.. وأداء الفروع، وغيرها من المؤشرات مما يعطى رؤية مُحدَّثة وأداة لاتخاذ القرارات من الواقع الفعلى.
 

كما أشار رئيس الهيئة إلى إطلاق مراحل جديدة من البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي حيث تتيح فرص استثمارية لرجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب ويمكنهم الاطلاع عليها وحجز قطع الأراضي المطروحة إلكترونيًا من أي مكان في العالم.
 

من جهته صرح المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين أن المنظمة قامت بإنشاء المنصة لتوفير قاعدة بيانات تفاعلية للربط بين المؤسسات العربية المعنية ومقدمي الطلبات من جهة وبين مقدمي العروض من المصانع والشركات من جهة أخرى في 21 دولة عربية، في إطار توجهاتها الإستراتيجية لدعم منظومة التجارة العربية البينية.
 

وأضاف أن المنصة مسجل عليها ما يقرب من 40 ألف مصنع عربي منهم 10 آلاف مصنع من مصر متطلعًا لتسجيل المزيد من المصانع لتحقيق المنصة لأهدافها، مؤكدًا على ضرورة تعزيز قطاع الصناعة بالدول العربية ومنها مصر بالتكنولوجيات الحديثة، للتسويق الإلكترونى لمنتجاتهم.


وأوضح الصقر أن الاجتماع اليوم بمقر هيئة التنمية الصناعية بمصر يعزز خطط المنظمة الهادفة لتعزيز التعاون الصناعي العربي ونقل الخبرات وتبادل المعرفة، لاسيما بعد الطفرة الإصلاحية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا وامتلاك مصر لقطاع صناعي قوي ما يستدعي أهمية تواجده على منصة المنتجات العربية بشكل أكبر.


هذا واتفق الجانبان على دعم مبادرة  لدعوة كافة أصحاب المشروعات الصناعية  للاشتراك عبر المنصة وطرح عروضهم وطلباتهم  مجانًا وبدون أية رسوم  على موقع apip.online كما يتاح استخدام تطبيق المنصة عبر الهواتف المحمولة وذلك للاستفادة من المزايا الكبيرة التى تتيحها المنصة للتسويق الإلكتروني المجانى لمنتجاتهم.

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