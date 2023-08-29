برشلونة يحصن موهبته الجديدة بعقد طويل الأمد

أكد فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مع لاعبه الشاب فيرمين لوبيز حول توقيع عقد جديد.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" سيوقع فيرمين لوبيز عقدًا جديدًا مع برشلونة اليوم، حتى يونيو 2028 بعد حدوث تقدم في المحادثات خلال الساعات الماضية".



وأضاف:" حدد برشلونة شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو في العقد الجديد اللاعب".

يذكر أن فريق برشلونة تغلب على فياريال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.



وشهدت المباراة تألق لامين يامال صاحب الأول المغربية والبالغ من العمر 16 عاما، إذ صنع العديد من التمريرات السحرية لزملائه.