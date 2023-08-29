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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل يوجه بالتواصل المستمر مع اللجان النقابية لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي

صدى البلد

وجه وزير العمل حسن شحاتة، مسئولي الاتصال النقابي العمالي بمديريات العمل بالمحافظات، بالتواصل المستمر مع اللجان النقابية بجميع المنشآت، لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعامل"، وتفعيل أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم 142، لسنة 2019، للتأكيد على مبادئ الحريات النقابية، وتيسير التوسع فى إنشاء منظماتها وتشكيلاتها العمالية بما يكفله الدستور، والمعايير الوطنية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية، ولتقديم مؤشرات إيجابية لامتثالها لهذه المعايير، ومنها اتفاقية الحريات النقابية رقم 87 لسنة 1948.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي إدارات شئون النقابات بالمديريات، بحضور خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وياسر محمد صقر، مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، وإبراهيم أبو زيد، وفاطمة ثابت، ومها عبد المنصف، ومحمود جمال الدماطي، الباحثين بالإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية.                               

وأكد الوزير استمرار  اللقاء الشهري مع ممثلي إدارات شئون المنظمات النقابية بالمديريات.  

كما وجه الوزير الذين بالتواصل والتنسيق مع الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية لتوحيد المفاهيم، وإرساء قواعد للعمل المشترك، ومواجهة التحديات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام ونصوص القانون، في ظل إعلاء مبدأ الحرية النقابية والالتزام بالقانون.

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