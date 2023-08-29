صحف الكويت|ولي العهد يزور بريطانيا.. إقالة وزيرة الخارجية الليبية لهذا السبب.. ماكرون يحذر من التخلي عن بازوم في النيجر

«البترول» المصرية: «بي.بي» تعتزم حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز

الكويت.. زيارة ولي العهد لبريطانيا تعزز التعاون الإستراتيجي

الدفاع الكويتية: الجيش دائماً على أتم الجهوزية لمواجهة أي تحديات بتسليحه وتحالفاته

إقالة وزيرة الخارجية الليبية بعد اجتماعها بنظيرها الإسرائيلي

الصين: القيود التجارية الأميركية على شركاتنا تهدد سلاسل الإمداد العالمية



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد سلطت صحيفة القبش الضوء على زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان سيزور مصر، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة خارجية منذ اندلاع الحرب.



وذكرت المصادر أن جلسة مباحثات مغلقة ستجمع بين البرهان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، سيناقشان خلالها الحرب في السودان والقضايا الثنائية.

وفي وقت سابق الاثنين، رفض البرهان عقد صفقة مع قوات الدعم السريع، مؤكداً خلال زيارة إلى مدينة بورتسودان في ثاني زيارة له خارج العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب في أبريل، استمرار الجيش في «القتال حتى الانتصار».



كما أشارت صحيفة الراي إلى اعلان وزارة البترول المصرية في بيان اليوم، إن شركة النفط العالمية «بي.بي» تعتزم حفر أربع آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في مصر في الربع الأخير من 2023.

وأضاف البيان أن حجم الاستثمارات الكلية التي ستضخها الشركة في مصر مع شركائها فى مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار في الأعوام الثلاثة المقبلة مرشحة للتضاعف حال النجاح فى تحقيق اكتشافات جديدة.

محليا، أفادت صحيفة الأنباء بوصول ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق له إلى المملكة المتحدة في زيارة، تلبية للدعوة الموجهة الى سموه من قبل رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، ويتفضل ليشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 70 على تأسيسه.

كما لفتت الصحيفة إلى تاكيد سفير البلاد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بدر العوضي ان زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة المتحدة ستعزز علاقات التعاون الإستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، مضيفا ان الزيارة من شأنها أيضا «فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعكس واقع العلاقات الإستراتيجية التي تربط بلدنا الحبيب الكويت وقيادته السياسية العليا بالمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية».



أشارت صحيفة الوطن إلى تأكيد وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل أن الجيش الكويتي دائما على أتم الجهوزية لمواجهة أي تحديات سواء عن طريق التسليح الذاتي أو عن طريق تحالفاته مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن هناك خططا لتطوير الجيش وفق منظور استراتيجي يعمل عليه مختصون من كافة الأسلحة وفق برنامج زمني محدد.

فيما ذكرت صحيفة الراي أن وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله المشعل الجهوزية التامة للجيش لمواجهة أيّ تحديات، كشف آمر الوحدات العائمة العميد خالد حسن الكندري لـ«الراي» أن الكويت بصدد شراء سفن وزوارق لتطوير المنظومة البحرية.

وأشاد المشعل، في تصريح على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الإيطالية مساء أول من أمس، بمناسبة زيارة السفينة العسكرية «فرانشيسكو موروسيني»، بمتانة العلاقات الكويتية - الإيطالية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هناك خططاً لتطوير الجيش، وفق منظور استراتيجي وبرنامج زمني محدّد.



ونقلت صحيفة القبس عن قال مصدر أمني قوله إن الإدارة العامه للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة البحث والتحري بمحافظة مبارك الكبير تتابع وبدقة فيديو انتشر مساء أمس على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر وقوع مشاجرة بين مجموعة من الوافدين المصريين في سوق تجارى بمنطقة القرين.

وأبلغ المصدر «القبس» أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة بحق أي شخص لا يلتزم بقوانين البلاد ومن يثير الفوضي. وأضاف أنه جرى تفريغ الفيديو وتحديد المشاركين في المشاجرة لضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بمشاركة 10 وافدين مصريين في المشاجرة، وهناك اتجاة لابعادهم عن البلاد.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الانباء إلى تصريح مصدر حكومي ليبي لوكالة «رويترز» للأنباء بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الأسبوع الماضي وكشف النقاب عنه أمس الأول.

ونقلت قناة «المسار» الليبية عن مصدر بالمجلس الرئاسي قوله ان إقالة المنقوش تمت بالتنسيق بين رئيس المجلس محمد المنفي، ورئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة.



أوضحت صحيفة الجريدة تأكيد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلال تفقده القوات البحرية بمدينة بورتسودان شرق البلاد استمرار الحرب والقتال ضد قوات الدعم السريع، مستبعدا أي فرصة للمفاوضات.

وقال البرهان خلال مخاطبته للجنود والصحافيين في قاعدة فلامنغو البحرية «لا مجال للكلام الآن.. نحن نكرس كل وقتنا وجهدنا للحرب لإنهاء هذا التمرد»، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

دوليا،لاأشارت صحيفة الأنباء إلى إعلان القاضية تانيا شاتكن امس أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ستبدأ في الرابع من مارس 2024.

وحددت القاضية هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في 2 يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو أبريل 2026.



ذكرت صحيفة الجريدة أن رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أن سفير بلاده لدى النيجر سيظل هناك رغم ضغوط قادة الانقلاب لمغادرته، مشددا على أن باريس ستواصل «سياستها الحازمة» بعدم الاعتراف بالانقلابيين ودعم الرئيس المحتجز محمد بازوم.

وقال ماكرون خلال خطاب عن السياسة الخارجية أمام سفراء بلاده المجتمعين في باريس أمس «سفيرنا في نيامي باق رغم ضغوط قادة الانقلاب». وأضاف أن «فرنسا ودبلوماسييها واجهوا مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان خلال الأشهر الأخيرة، من السودان إلى النيجر»، مشيرا إلى أن «وجودنا في أفريقيا لا يتعلق فقط بالتهديد الإرهابي، والحل العسكري ينبغي ألا يحل محل السياسي».

وحذر الرئيس الفرنسي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من أنها «اذا تخلت عن بازوم فإن رؤساء المجموعة سيكونون معرضين للخطر».



قالت صحيفة الراي إن بكين أثارت «مخاوف جدية» مع الولايات المتحدة في شأن القيود التجارية التي تفرضها على الشركات الصينية، محذرة من أنها تهدد «أمن واستقرار» سلاسل الإمداد العالمية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.

وفي بيان أعقب المحادثات أمس الاثنين في بكين بين وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيرته الأميركية جينا ريموندو، نقلت وكالة شينخوا عن وانغ أنه حض واشنطن على «مطابقة أقوالها بأفعالها».

وأشارت صحيفة الوطن إلى اعلان ما ذكرته وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة تولا جنوب موسكو اليوم الثلاثاء.