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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حمادة كان مصمم|ابنة البلوجر "أم زياد" في التحقيقات: أمي بتفتري ومشافتش حاجة

أرشيفية
أرشيفية

أدلت ابنة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، باعترافات تفصيلية حول واقعة اتهام والدتها وشقيقها بالاتجار فيالبشر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قررت بأن والدتها كانت تعمل خادمة في المنازل.

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اعترافات ابنة البلوجر هبة السيد تقول:

في البداية  الفيديو  سبب التشهير بيا ده كان سببه إن ماما وبابا في بينهم خلافات كتير أوي من ساعة ما اتطلقوا ومن ساعتها المشاكل ما هديتش خالص الموضوع ده ابتدى لما ماما كانت بتنزل فيديوهات ليها لما اتجوزت عم حسن بتاع المطبخ اللي كان بيركب لها المطبخ في شقتنا الجديدة وكانت بتقول في الفيديو إنها اتجوزت شخص تاني غير بابا عشان الناس تنساه خالص وإن الشخص ده جابلها شقة في القاهرة ودهب كتير وبتقول إنه له إخوات كتير وده كله عشان تلمع صورته قدام الناس وفي نفس الوقت مكنتش بتقول اسمه قدام الناس وده لأن هو مش معرف غير أمه وأبوه بالجوازة دي ومش قايل لحد من بقية أهله بخصوص الجوازة  وده لأنه مجبلهاش أي حاجة ومدفعش أي حاجة حتى فلوس المأذون هي دفعها وده کله عشان تتطلع صورة أبويا وحشة قدام الناس والمشاهدين وعشان الناس تبقى متشوقة تعرف مين جوزها الجديد اللي جبلها كل ده وعشان المشاهدات تزيد وفي الوقت ده أنا مشفتش الفيديو ولا أخويا وأبويا هو اللي شافه لما كنا عنده وساعتها أبويا شاف الفيديو ومعجبوش إنها بتعيب فيه وبتشكر في اللي اتجوزته جدید ده،وخصوصا إن أبويا عارف جوزها الجديد كويس وإنه شحات وجعان وإن أمي هي اللي بتصرف عليه وعاملة منه حاجة قدام الناس وبتعيب في أبويا.

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علاقتي بأخويا..

وقالت حبيبة إبنة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، انا عن الموضوع بتاع علاقتي بأخويا "حمادة "محمد ده كشفه أخويا الصغير زياد لماما في الشقة الجديدة، وتفاصيل القصة هي إن محمد أخويا كان بيمارس معايا حاجات عيب وكان بيفضل يلامس جسمه فيا وأنا كنت بحاول أبعده لكن هو كان مصمم انه يعمل كده، وكنا بنتعامل عادي كل يوم ولا أكن في حاجة حصلت، لكن موضوع محمد ده كان بيحصل فعلا في الشقة القديمة أكثر من مرة وكان بيلامس جسمه فيا كتير".

كل مرة كان يعمل كده لمدة 3 دقائق أو 4، والموضوع ده حصل كثير والمرة الوحيدة اللي حصل فيها كده كان قدام زياد أخويا الصغير في إجازة نص السنة وساعتها ماما مقالتليش حاجة لا ليا أنا ولا محمد أخويا وآخر مرة حصل الموضوع ده كان في الأسبوع اللي قبل العيد.

أما عن ادعاء والدتها أنها اكتشفت تعدي شقيقها حال تواجدهم بمسكنكم القديم: الكلام ده أصلا محصلش لا هي اكتشفتنا ولا شافتني والكلام ده ولا مرة عكس اللي هي قالته في الفيديو، هي بس استغلت إن زياد قالها إن محمد أخويا عمل كده معايا من 3 شهور قدامه لكن محصلش إنه عمل كده أصلا وهي بس بتقول كده عشان ترد علی بابا وتفضحنا قدامه وقاصده إنها تفتري عليه، وطبعا لما تفتري عليه وتقول إنها قالتله موضوعي أنا وأخويا وهو ميعملش حاجة ويقول لمحمد يضرب نفسه بالشبشب.

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حمادة كان مصمم|ابنة البلوجر "أم زياد" في التحقيقات: أمي بتفتري ومشافتش حاجة

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