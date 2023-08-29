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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معيط: مشروعات كوريا الجنوبية بمصر نموذج ناجح للاستثمار الأجنبي المحفز للتنمية

صدى البلد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على توسيع آفاق الاستثمارات الأجنبية في مصر، موضحًا أن استثمارات كوريا الجنوبية في مصر، نموذج ناجح للاستثمار الأجنبي المحفز للتنمية.


أضاف الوزير، في لقائه مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»، و«برنامج الطروحات الحكومية»، وذلك بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية فى شتى المجالات التنموية.


قال كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إننا نتطلع لتطوير وتعزيز علاقاتنا مع مصر بشتى المجالات؛ باعتبارها شريكًا استراتيجيًا بات يمتلك بنية تحتية أساسية متكاملة من المرافق والخدمات؛ تؤهله لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة الكورية الجنوبية التي ترغب في التوسع والاستثمار في مصر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التنامي الملحوظ للاستثمارات الكورية بمصر يؤكد قوة العلاقة بين البلدين. 


حضر اللقاء السفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.

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