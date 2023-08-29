مخاوف جدية.. الصين تحذر من خطر يهدد سلاسل التوريد العالمية بسبب واشنطن

أعربت الصين عن "مخاوف جدية" بشأن القيود الأمريكية المفروضة على شركاتها، محذرة من أنها تهدد "أمن واستقرار" سلاسل الإمداد العالمية، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم، الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان أعقب محادثات أمس، الاثنين، في بكين بين وزير التجارة الصيني وانج وينتاو ونظيرته الأمريكية، جينا ريموندو، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"،

ونقلت وكالة شينخوا عن وانج قوله إنه حض واشنطن على "مطابقة أقوالها بأفعالها".

وأضافت الوكالة الصينية أن وانج أثار "مخاوف جدية في شأن قضايا عدة تشمل التعرفات الجمركية الأميركية على البضائع الصينية بموجب القسم 301، وسياسات أشباه الموصلات والقيود على الاستثمارات المتبادلة والدعم التمييزي والعقوبات على الشركات الصينية"، في إشارة إلى مجموعة من الإجراءات تعتبرها واشنطن ضرورية "للتخلص من مخاطر" سلاسل التوريد الخاصة بها.

وأضاف وزير التجارة الصيني أن "الإجراءات الأحادية والحمائية تتعارض مع قواعد السوق ومبدأ المنافسة العادلة، ولن تؤدي إلا إلى الإضرار بأمن سلاسل الامداد والصناعات العالمية واستقرارها".

