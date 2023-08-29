37 مواطنا.. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 37 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة، أغلبهم من محافظة الخليل.

واعتقلت القوات 12 مواطنا فلسطينيا في الخليل، وهم وجيه، وعلاء، وعاطف، ومروان، وعلي، وقسام، وإبراهيم، ومصعب، العواودة، وأحمد ويوسف من عائلة الشراونة من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، والشاب براء خالد الهوارين من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، اعتقلت، وبلال أبو حسين من مدينة الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين في نابلس، منهم الشقيقان محمد ويزن الطنبور من شارع عصيرة، ومحمد علي بدرساوي من منطقة المساكن الشعبية في المدينة، وأكرم أبو زيتون، وأكرم دياب من قرية بيتا، ومصطفى أحمد شبير من قرية برقة، و مراد صالح عيسى، ووحيد غصاب جبارة قرية سالم شرق نابلس، وثمين تركي حمدان، من قرية سالم عند حاجز طيار بالقرب من أريحا.

واعتقلت قوات الاحتلال من القدس، المواطن نهاد وعماد العباسي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، وهم: أحمد علي الشيخ، وعدي أحمد الشيخ، وعيسى محمود موسى، ونور الدين صالح الشيخ.

واعتقلت قوات الاحتلال حسن أبو هنية، ويحيى أبو هنية، من بلدة عزون في محافظة قلقيلية.

واعتقل الاحتلال المحرر بسام حماد، من بلدة سلواد شرق رام الله، والطالب في جامعة بيرزيت عبد الغني فارس، والمحرر أحمد تركمان الطالب في جامعة بيرزيت من حي المصايف بالمدينة، والمحرر الجريح مصطفى غوانمة من مخيم الجلزون شمال رام الله، والمواطن عبيدة البرغوثي من بلدة بيت ريما شمال غربا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عز الدين ومحمود محمد أبو علي من قرية سيريس جنوبا ومن جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الباسط إبراهيم أبو العز، من بلدة زيتا شمال طولكرم.