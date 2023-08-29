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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تحصينات نبوية بعد الوضوء.. حافظ عليها ورددها 5 مرات في اليوم

صدى البلد

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم،أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك تحصينات نبوية خاصة بما بعد الوضوء.

تحصينات نبوية بعد الوضوء 

وهو أن يقول المسلم  : ( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ﻻ إله إﻻ أنت أستغفرك وأتوب إليك ) 
قال المنذري في الترعيب : .وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة .

ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره .

ومن توضأ فقال ( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ﻻ إله إﻻ أنت أستغفرك وأتوب إليك ) . كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة ) /  رواه الطبراني في الأوسط ورواته رواة الصحيح واللفظ له .و النسائي وقال في آخره : ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة .

فعليكم بهذا الذكر العظيم والتحصين القيم إضافة إلى ماسبق ذكره من تحصينات خاصة بالوضوء أثناءه أو بعده .

والحمد لله تعالى كلها تحصينات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفوائدها المتعددة .

حافظوا على هذه التحصينات النبوية العظيمة حتى تنالوا خيري الدنيا والآخرة . 

تحصينات نبوية بعد الوضوء أذكار بعد الوضوء الوضوء

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