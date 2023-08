بسمة داود تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

8/29/2023 10:57:13 AM

الثلاثاء 29/أغسطس/2023 - 10:57 ص 8/29/2023 10:57:13 AM

شاركت الفنانة بسمة داود متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت بسمة في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية سوت حرير باللون البينك ومعتمدة على المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

وعلي صعيد آخر، شاركت الفنانة بسمة داود بمسلسل "حكايات جروب الدفعة"، وهو الجزء الثالث من مسلسل "حكايات" لورشة مصنع الحكايات.

وانطلق عرضه على قناة ON و ON Drama وحصريًا على منصة Watch It.

ويشارك بسمة داود في بطولة حكايات جروب الدفعة النجوم شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبه، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.