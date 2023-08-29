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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي احترام المصريين وتقديرهم للشهداء والمصابين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبرزت صحيفة “الأنباء” الكويتية، الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال اجتماع، أمس الاثنين، مع مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية اللواء محمد أمين، ورئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين اللواء السيد الغالي، والمدير التنفيذي للصندوق اللواء أحمد الأشعل - أن الشعب المصري يكن احتراما عظيما وتقديرا خاصا لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية.

وذكرت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي يوجه بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين" - أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع استعرض التقرير السنوي لأنشطة الصندوق، والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فضلا عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق.
 

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