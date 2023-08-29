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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب عبور طائرات خط الوسط.. تايوان تحذر الصين من القادم

صدى البلد

حذرت وزارة الدفاع التايوانية ، اليوم الثلاثاء، من الزيادة في التوترات العسكرية بعد الإعلان عن تجدد النشاط العسكري الصيني بما في ذلك عبور طائرات مقاتلة الخط المتوسط ​​الحساس لمضيق تايوان.

وتشكو تايوان والتي تتمتع بحكم ديمقراطي، والتي تدعي الصين أنها أراضيها، منذ ثلاث سنوات من الضغط العسكري المتزايد من بكين، والذي يتمثل معظمه في تحليق القوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة.

وقالت الوزارة إنها رصدت صباح اليوم، 12 طائرة عسكرية صينية في منطقة تحديد الدفاع الجوي، سبع منها عبرت الخط المتوسط ​​- ستة مقاتلات من طراز J-10 وطائرة واحدة بدون طيار.

وقالت الوزارة إن خمس سفن صينية قامت أيضا 'بدوريات الاستعداد القتالي'، دون أن تحدد موقعا.

وكان الخط الأوسط بمثابة حاجز غير رسمي لسنوات بين الجانبين، إلى أن بدأت القوات الجوية الصينية في عبوره بانتظام قبل عام.

وقالت الوزارة أن المضايقات العسكرية المستمرة من قبل الجيش الشيوعي في المنطقة قد تؤدي إلى زيادة حادة في التوترات وتفاقم الأمن الإقليمي، داعية بكين إلى الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية الجانب.

وأضافت الوزارة أن الحفاظ على الوضع الراهن السلمي والمستقر في مضيق تايوان أمر بالغ الأهمية لأمن وازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأن جميع الأطراف، بما في ذلك بكين، تتحمل مسؤولية مشتركة في الحفاظ عليه.

وحدثت المهمة الصينية الأخيرة في نفس اليوم الذي وصل فيه عمدة تايبيه شيانج وان آن، من حزب الكومينتانغ المعارض الرئيسي في تايوان، والذي يفضل تقليديا إقامة علاقات وثيقة مع بكين، إلى شنجهاي لإجراء محادثات سنوية بين المدن.

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