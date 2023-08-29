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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: الانتهاء من تطوير طريق الحوفي بمدينة 6 أكتوبر وطرح أماكن لانتظار السيارات

صدى البلد

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير طريق الحوفي (طريق النادي سابقا) الذي يفصل بين نادي 6 أكتوبر والحي السابع، ويربط بين المحور المركزي الموازي ومحور جمال عبد الناصر.

 

وقال "النجار" إنه تم توسعة طريق الحوفي من خلال إضافة انتظار مواز بالطريق بالإضافة لرفع ساحات الانتظار الجانبية لتنظيم انتظار السيارات، وتجهيز مسار للدراجات ضمن الخطة الشاملة لمسارات الدراجات بطرق المدينة ومحاورها.

 

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الإنارة والتي شملت صيانة واستبدال الأعمدة، وكذا أعمال التشجير من أشجار ونخيل ومغطيات تربة بنظام الري الحديث؛ لتحسين الصورة البصرية، مؤكداً  اهتمام جهاز مدينة ٦ أكتوبر بالأرصفة المستخدمة للمشاة ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم الإهتمام بعناصر التخطيط الأرضي وخطوط عبور المشاه ومسارات الدراجات واللوحات التحذيرية والإرشادية التي من شأنها تنظيم حركة المركبات والمشاة على حد سواء.

 

وفي سياق متصل، طرح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أماكن لانتظار المركبات بمقابل الانتفاع بمساحات مختلفة  بكلً من ( الحي الخامس – الحي السادس – الحي السابع – الحي الثامن – الحي العاشر – الحي الحادي عشر) بهدف القضاء على أماكن الانتظار العشوائية، وذلك وفقاً لعدة شروط، على أن يستمر استقبال طلبات التقديم حتى 7/9/2023.

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