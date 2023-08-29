موقف صعب.. اجتماع مغلق للحكومة الألمانية بعد مرور عامين على ولاية شولتز

تجتمع الحكومة الألمانية بجميع أحزابها الائتلافية الثلاثية الحاكمة اليوم، الثلاثاء، لإجراء مناقشات مغلقة في قصر ميسبرج في شرقي البلاد؛ وذلك بعد عامين من ولاية المستشار أولاف شولتز، التي تستمر أربع سنوات.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، ستكون مناقشات مجلس الوزراء واجتماعاته، التي تستمر يومين، مغلقة بعيدا عن أعين الجمهور دون حضور أي صحفيين حتى المؤتمر الصحفي الختامي، وذلك للتحضير للنصف الثاني من ولايته الحالية.

وسينصب تركيز المناقشات على التعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب الحالي، وتريد الحكومة، يوم الأربعاء، تمرير قانون لمزيد من النمو الاقتصادي صاغه وزير المالية كريستيان ليندنر.

وخلال الأشهر الأخيرة، نجا الائتلاف، الذي يرأسه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتز ويشاركه حزب الخضر والليبراليين المؤيدين لقطاع الأعمال في الحزب الديمقراطي الحر، من العديد من الصراعات في الأشهر الأخيرة حول قضايا مثل بناء الطرق، والتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، وحظر أنظمة التدفئة باستخدام الوقود الأحفوري وتمويل المشاريع الاجتماعية.

وأخفقت حكومة شولتز، في وقت سابق من هذا الشهر، في إقرار قانون يقدم تخفيفا لضرائب الشركات بما يقدر بمليارات اليورو بعد أن صوتت ضده وزيرة الأسرة المنتمية لحزب الخضر مع سعيها لإتاحة تمويل إضافي بمليارات اليورو من أجل إعانات حكومية للأطفال.

وبلغ الدعم للائتلاف إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في استطلاعات الرأي.

ووفقا لاستطلاع حديث أجراه معهد استطلاعات الرأي "يو جوف"، فإن 72% من الألمان غير راضين عن عمل الحكومة في النصف الأول من فترة الانتخابات، وهناك 68% لا يثقون بها لحل مشاكل البلاد الملحة. ويعتقد 18% فقط أنه سيتم إعادة انتخاب شولتز وائتلافه في عام 2025.

